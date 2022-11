In einer bundesweiten Aktion sind Ermittlungsbehörden am Mittwoch gegen kriminelle Online-Hetzer vorgegangen. In Rheinland-Pfalz haben Beamte die Wohnungen von sieben Verdächtigen durchsucht. Einer von ihnen ist Pfälzer: Er lebt in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Was ihm vorgeworfen wird und warum ihm nun eine Gefängnisstrafe droht, steht im ausführlichen Bericht.