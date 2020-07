Von neuen Fake-Shops im Internet haben sich nach Polizeiangaben zwei Männer in Kaiserslautern übertölpeln lassen. Der eine ist auf die Seite vetter-elektro.com hereingefallen, der andere auf bruns-markt.com. Die zwei Plattformen sind ähnlich aufgemacht, es könnten also in beiden Fällen dieselben Kriminellen dahinter stecken. Deren Masche: Sie locken mit vermeintlichen Schnäppchen-Preisen und lassen Besteller vorab bezahlen, doch das Geld verschwindet in dunklen Kanälen – und die Ware wird nie geliefert. Erst Mitte Juni hatte die Polizei von Pfälzern berichtet, die von den vermeintlichen Online-Baumärkten bobs-bau.de und baumarkt.expert betrogen worden waren. Diese Seiten sind mittlerweile aus dem Internet verschwunden.

Mehr über die schmutzigen Tricks der Fake-Shop-Betreiber steht hier. Und welche Tipps die Polizei Online-Bestellern gibt, ist hier zusammengefasst.