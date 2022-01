Die Totimpfstoffe bringen vermutlich nichts gegen die neue Corona-Mutante, nur Boostern hilft. Die gute Nachricht ist: Wer sich die Omikron-Mutante einfängt, hat ein kleineres Risiko, im Krankenhaus zu landen – es soll im Vergleich zur Delta-Variante nur ein Drittel so hoch sein, sagt eine britische Studie, die mehr als eine Million Covid-Fälle ausgewertet hat. Die Zahlen seien zwar ermutigend, schränkt Susan Hopkins ein, Chefberaterin der Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency. Allerdings würden sich mit dem neuen Erreger deutlich mehr Menschen anstecken, was Kliniken trotzdem in die Knie zwingen könnte.

Ob das für Deutschland mit seiner sechsmal geringeren Inzidenz ebenfalls gilt, muss man abwarten. Im Moment scheint hierzulande nicht das ganz große Chaos zu drohen.

