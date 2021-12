[Aktualisiert 18.36 Uhr] Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder haben am Dienstagnachmittag über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Mit dem Ergebnis wird in Kürze gerechnet. Im Zentrum steht die Frage, wie die Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus gebremst werden kann. In Vorgesprächen hatten sich Vertreter von Bund und Ländern auf einen Beschlussentwurf verständigt, der erstmals auch Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte im privaten Bereich vorsieht. Die neuen Maßnahmen sollen demnach spätestens am 28. Dezember in Kraft treten.

Angesichts der Warnrufe von Wissenschaftlern steht die Spitzenrunde allerdings unter Druck, noch weitergehende und schnellere Maßnahmen zu verabschieden. Das Robert-Koch-Institut empfahl in einem am Mittag veröffentlichten Strategiepapier, weite Teile des öffentlichen Lebens ab sofort bis Mitte Januar herunterzufahren. Die Empfehlungen gehen deutlich über das hinaus, was Bund und Länder in ihrem Beschlussentwurf festgeschrieben hatten.

In der Bund-Länder-Schalte hat es daraufhin Kritik an der Kommunikation des RKI gegeben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in der Schalte, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber „nicht abgestimmt“ gewesen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Das dürfe nicht passieren.

Konkreter Anlass für das Bund-Länder-Sondertreffen vom Dienstag waren die Empfehlungen, die der Expertenrat der Bundesregierung am Sonntagabend vorgelegt hatte. Mit Blick auf die zu befürchtende Ausbreitung der Omikron-Variante hatte der Rat Kontaktbeschränkungen schon in den nächsten Tagen empfohlen - auch für Geimpfte und Genesene.