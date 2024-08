Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat beim Diamond-League-Meeting in Lausanne ihre gute Form bestätigt und den zweiten Platz belegt. Die 25-Jährige aus Bellheim schaffte in der Schweiz 19,55 Meter und musste sich der US-Amerikanerin Chase Jackson (20,64 Meter) geschlagen geben. „Mein Ziel war es heute, mit Freude in den Wettkampf zu gehen“, sagte Ogunleye beim TV-Sender Sky. Sie sei „mehr als zufrieden“ mit der Weite, fügte die Leichtathletin von der MTG Mannheim hinzu.