Sie ist das Aushängeschild der deutschen Leichtathletik und große Hoffnung für die Spiele in Paris: Weitspringerin Malaika Mihambo aus Heidelberg. Doch der Weg der 29-Jährigen nach ganz oben war steinig. Sie wächst in schwierigen finanziellen Verhältnissen auf, wird in ihrer Kindheit häufig rassistisch beleidigt. Noch als Erwachsene leidet sie darunter, „anders zu sein“. Im Sport findet sie Trost, bei Judo, Ballett und schließlich in der Leichtathletik. Doch dann werfen sie die Traumata an die Kindheit zurück. Sie macht eine Reise für die Seele – nach Peru, Indien, Finnland. So findet sie wieder Mut. Im Interview spricht sie nun über ihre Sorgen für die Zukunft Deutschlands, ihr Buch über Achtsamkeit, die integrative Kraft des Sports – und warum wir alle irgendwie Täter sind, wenn wir Rassismus keinen Einhalt gebieten. Das ganze Gespräch mit der studierten Spitzensportlerin lesen Sie hier