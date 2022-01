Frankreich hat bei der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn am Mittwochabend als letztes Team das Halbfinale erreicht. Der Olympiasieger bezwang im abschließenden Hauptrundenspiel Weltmeister Dänemark mit 30:29 (12:17). 45 Minuten lang sah Dänemark wie der sichere Sieger aus. Dann begann die Aufholjagd. Dänemarks Superstar Mikkel Hansen pausierte, genau wie Mathias Gidsel. Niclas Kirkeløkke (Rhein-Neckar Löwen) erzielte zehn Tore, patzte aber am Ende. Damit verpasst Island den Sprung unter die letzten vier Mannschaften. Frankreich trifft am Freitag auf Schweden, Dänemark wartet auf Spanien.