Das Edesheimer Weingut Anselmann wird bei den Olympischen Spielen weiterhin die Deutschen Häuser mit edlen Tropfen aus der Südpfalz beliefern. Die Partnerschaft ist in der Frankfurter Zentrale des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Deutschen Sport Marketing für die Sportveranstaltungen 2022 in Peking und 2024 in Paris verlängert worden. Die Deutschen Häuser sind der offizielle Treffpunkt der deutschen Olympia-Mannschaft und der deutschen Paralympischen-Mannschaft, der Wirtschaftspartner sowie der Medien. Dort werden die Medaillen und Erfolge der Athleten gefeiert. Anselmann ist seit den Olympischen Spielen in Sydney 2000 im Geschäft, als offizieller Partner und exklusiver Weinlieferant fungiert der Betrieb seit den Sommerspielen 2012 in London. Auch bei anderen Sportereignissen ist das Weingut vertreten, etwa beim „Ball des Sports“ in Wiesbaden, der Gala zur Wahl des „Sportlers des Jahres“ in Baden-Baden und der Gala zur Wahl des „Behindertensportlers des Jahres“ in Düsseldorf.