Oliver Klemet hat überraschend die olympische Silbermedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen. Der 22-Jährige musste sich in der Seine nur Goldgewinner Kristof Rasovszky aus Ungarn geschlagen geben. Bronze in Paris holte der Ungar David Betlehem. Für Klemet, der bei der WM in Fukuoka vor einem Jahr Bronze gewonnen hatte, war der Podestplatz bei den Sommerspielen der größte Erfolg der bisherigen Karriere. Mitfavorit Florian Wellbrock, der 2021 in Tokio noch Olympiasieger geworden war, schwamm diesmal auf Rang acht.