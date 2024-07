Zum dritten Mal nach 1900 und 1924 sind die Olympischen Sommerspiele in Paris zu Gast. Rund 11.400 Athletinnen sind gemeldet, laut dem Internationalen Olympischen Komitee nehmen erstmals genauso viele Frauen wie Männer an Olympischen Spielen teil. In der französischen Hauptstadt geht es in 32 Sportarten um Medaillen. In 329 Entscheidungen kämpfen die Sportler um Gold, Silber und Bronze – 20 davon sind Mixed-Wettbewerbe, in denen Männer und Frauen gemeinsam ein Team bilden. Die RHEINPFALZ ist in Paris vor Ort und berichtet ausführlich über die Spiele. Aller Artikel finden Sie unter rheinpfalz.de/olympia. Zudem gibt es einen Liveblog – für Sportliches genauso wie für Abseitiges.