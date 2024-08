Darja Varfolomeev hat Gold im Mehrkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Die erst 17-jährige gebürtige Russin ist bereits sechsfache Weltmeisterin. Fünf Goldmedaillen holte sie bei der WM 2023 in Valencia, einen Titel 2022 in Sofia. Varfolomeev ist die erste deutsche Olympiasiegerin überhaupt in der Rhythmischen Sportgymnastik.

Knapp eine Medaille verpasst hat die Potsdamerin Margarita Kolosov. Die 20-jährige gebürtige Potsdamerin landete auf Platz vier hinter der Bulgarin Boryana Kaleyn und Sofia Raffaeli aus Italien.