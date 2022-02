Skeletonfahrer Christopher Grotheer hat bei den Olympischen Spielen in China die siebte Goldmedaille für das deutsche Team geholt. Der Oberhofer setzte sich am Freitag in der Männerkonkurrenz nach vier Läufen im Eiskanal von Yanqing vor seinem Teamkollegen Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg) durch. Bronze gewann der Chinese Yan Wengang.