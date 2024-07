In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Zugleich brodelt es an vielen Stellen auf der Welt, Kriege in der Ukraine und in Nahost. In Frankreich selbst ist die politische Lage verzwickt. Krisen und Konflikte dürfen nicht wegdiskutiert werden, sagt Olympia-Cheforganisator Etienne Thobois im Interview: „Aber die Universalität der Olympischen Bewegung geht tiefer.“ Seit zehn Jahren arbeiten die französische Hauptstadt am Konzept für die dritten Spiele in Paris nach 1900 und 1924. Thobois spricht über die Sicherheitslage, über den gesellschaftlichen Wert von Sport und die Begeisterung der Menschen, deren Haltung gegenüber dem Giga-Event sich verändert habe – und über Kaffee-Preise in der Stadt. Zum ganzen Interview geht es hier.