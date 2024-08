Oliver Zeidler hat seine Ruderkarriere mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gekrönt. Der dreimalige Weltmeister wurde seiner Favoritenstellung im Finale im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne gerecht und sicherte sich als erster deutscher Einer-Fahrer seit Thomas Lange 1992 in Barcelona überlegen den Olympiasieg. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es die zweite Medaille in Paris, für das Team D das dritte Gold.