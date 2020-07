Der Rauswurf von Gundo Zieres, dem langjährigen Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Rheinland-Pfalz, ist doch zu Recht erfolgt. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) in Koblenz entschieden. Damit hat der jahrelange Rechtsstreit erneut eine überraschende Wendung genommen. Denn das Landgericht Mainz hatte im August 2016 alle drei fristlosen Kündigungen, die der MDK zunächst 2013 und dann in 2015 und 2016 gegen seinen Ex-Geschäftsführer ausgesprochen hatte, für unwirksam erklärt.

Hintergrund der Kündigungen waren anonyme Vorwürfe gegen Zieres gewesen, die 2013 bekannt wurden und zu einer Sonderprüfung geführt hatten. Diese habe zahlreiche Pflichtverletzungen von Zieres zu Tage gefördert, begründete der MDK-Verwaltungsrat damals die Kündigungen. Das Landgericht Mainz hatte die Entlassung vor allem wegen formaler Gründe – unter anderem ging es dabei um angeblich versäumte Kündigungsfristen – aufgehoben.

Verstöße gegen Sparsamkeit

Das Oberlandesgericht in Koblenz sieht dies völlig anders: Die Fristen seien eingehalten und die vom MDK geltend gemachten Kündigungsgründe „überwiegend berechtigt“, teilte das Gericht am Mittwoch zu dem Urteil mit. Der Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ziehe sich „wie ein roter Faden“ durch die Tätigkeit des Geschäftsführers. Unter anderem habe Zieres sich selbst eine Gehaltszulage in Höhe von zehn Prozent gewährt. Dazu habe er mit MDK-Mitteln 50 Exemplaren eines vom ihm als Co-Autor verfassten Buches über das Gleitschirmfliegen angekauft.

Der MDK Rheinland-Pfalz mit seiner Zentrale in Alzey finanziert sich über die Gelder der gesetzlich Versicherten. Seine Mitarbeiter entscheiden über Pflegegrad-Einstufungen und überprüfen die Qualität der Heime.