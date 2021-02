Einen Sieg feierte am Sonntag in Dortmund Europameisterin Gesa Felicitas Krause in 6:02,60 Minuten über 2000-m-Hindernis. Nach seinem dritten Platz in Berlin (6,72 m) kam der 25 Jahre alte Stabhochspringer Oleg Zernikel gestern mit 5,65 Meter auf Platz zwei. Im Stechen um den Sieg sprang Ernest John Obeina (Philippinen) 5,68 Meter, die der Landauer Zernikel riss. „Ich bin wieder sehr zufrieden heute. Die Sprünge sind aktuell so gut wie noch nie. Ich habe mich sehr gut weiterentwickelt durch die Arbeit mit Bundestrainer Andrei Tivontchik. Ich fahre dreimal die Woche nach Zweibrücken und trainiere dort mit Andrei und Raphael Holzdeppe. Im Training hatte es sich abgezeichnet“, sagte Zernikel. Mit starken 7,30 Sekunden belegte Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken über 60 Meter den dritten Platz hinter Jennifer Montag (Leverkusen, 7,21 sec) und der Schweizerin Salomé Kora (7,27). Die Landauerin Ricarda Lobe (MTG Mannheim) verzichtete auf einen Start.