Beim Berliner Hallen-Meeting wurde Stabhochspringer Oleg Zernickel vom ASV Landau am Freitagabend Dritter. Der 26 Jahre alte deutsche Meister schaffte mit einer persönlichen Bestleistung von 5,81 Metern die Norm für die Hallen-WM in Belgrad vom 18. bis 20. März. Für das Highlight des Abends sorgte Armand Duplantis. Der 22-jährige Schwede hatte im dritten und letzten Versuch über 6,19 Meter die Latte schon übersprungen, ehe die Stange dann doch noch fiel. Er hält den Hallenweltrekord mit 6,18 Metern. Der Olympiasieger von Tokio musste sich also mit übersprungenen 6,03 Metern begnügen.