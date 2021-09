Die für den 8. bis 10. Oktober geplante Veterama in Mannheim ist abgesagt worden. Nach sorgfältiger Prüfung der derzeitigen Situation ist der Veranstalter zu der Überzeugung gekommen, „dass es verantwortungslos wäre, den Termin aufrecht zu erhalten“. Für die Entscheidung werden einige Gründe genannt. Die Inzidenzzahlen würden zurzeit täglich um ungefähr 30 Prozent gegenüber der Vorwoche steigen. Die Belegung der Intensivbetten habe sich in kurzer Zeit verdoppelt. Die Zahl der Impfverweigerer ist aus Sicht des Veranstalters „noch immer enttäuschend hoch“. „Bisher sind die zuständigen Behörden nicht in der Lage, uns eine Genehmigung zu erteilen oder auch nur in Aussicht zu stellen. Bei einem Aussteller- und Besucher-Anteil von etwa 25 Prozent aus dem Ausland ist es nicht vorhersehbar, wie sich dieser Anteil unter den derzeitigen Corona-Entwicklungen auf die Veterama auswirkt“, heißt es weiter. Das aktuelle Hygienekonzept, so teilt es der Veranstalter mit, hätte vorgesehen, dass auf dem Freigelände etwa ein Drittel der Stände wegfallen würde. Aussteller hätten ihre Standbuchungen wegen der unsicheren Lage storniert. Es sei daher nicht abzuschätzen, wie viele ihre Stände aufbauen und wie viele Besucher nach Mannheim anreisen würden, heißt es. „Das birgt die Gefahr, dass Anbieter und Besucher enttäuscht nach Hause fahren. Der Image-Schaden für den Markennamen Veterama wäre erheblich“, so der Veranstalter.