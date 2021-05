Olaf Scholz ist am Sonntag auf einem digitalen Parteitag offiziell als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl am 26. September bestätigt worden. Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler war bereits im August vorigen Jahres vom Parteivorstand nominiert worden. Auf dem Parteitag stimmten 96 Prozent von 545 Delegierten für Scholz.

In seiner Rede zeigte sich Scholz trotz schlechter Umfragewerte für die SPD optimistisch. Er sei zuversichtlich, im Wahlkampf mit seiner Regierungserfahrung punkten zu können. In den Mittelpunkt seines Wahlkampfs will Scholz den Begriff „Respekt“ stellen. Ohne Respekt gebe es keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Scharf kritisierte er die politischen Gegner der SPD. Diese hätten „keine Idee und kein Konzept, keine Strategie, keinen Willen zu Führung und Gestaltung. Da glaubt man: Zukunft – das ist das, was sowieso passieren wird“, kritisierte Scholz die Haltung, „einfach alles so weiterlaufen lassen wie immer“. Als Bundeskanzler wolle er „die vier großen Zukunftsmissionen“ – Mobilität, Klima, Digitales und Gesundheit – zu seinen persönlichen Anliegen machen, versprach der SPD-Politiker.

Zuvor hatten die Delegierten mit übergroßer Mehrheit das SPD-Wahlprogramm beschlossen.