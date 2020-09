SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird auf dem Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz am 31. Oktober in Idar-Oberstein reden. Ursprünglich war der Parteitag für den 27. Juni angesetzt, wurde dann jedoch aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Der neue Termin in der Messe Idar-Oberstein werde „selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt“, teilte ein SPD-Sprecher am Dienstag mit. Auf dem Parteitag wird auch der Landesvorstand neu gewählt.