In der Corona-Krise fallen Großveranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten aus. Nun ist klar: Auch das Oktoberfest in München wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Man habe sich gemeinsam mit der Stadt München dazu entscheiden, verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Das Risiko sei „schlicht und ergreifend zu groß“.

„Es ist ein emotionaler Moment“, so Oberbürgermeister Reiter. Man habe sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. „Wir hoffen, dass es wir es nächstes Jahr nachholen können, umso freudiger, umso intensiver“, sagte Reiter. Einen Klageanspruch von Beschickern sehe der Stadt-Chef nicht. Rechtlich müsse die Stadt München zunächst zu dem Oktoberfest einladen, erläuterte Söder dazu.

Die Absage des Oktoberfests hat auch wirtschaftliche Auswirkungen – für Schausteller, Festzelt-Betreiber und den Tourismus. Zu dem weltgrößten Volksfest kommen jährlich rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt.