Der Streit um die Schuld an einem Unfall am Freitagmittag in Mundenheim ist eskaliert. Laut Polizei waren sich der 44- und der 54-jährige Autofahrer nicht darüber einig, wer Schuld an dem Unfall ist. Sie stritten, beleidigten und ohrfeigten sich. Gegen beide Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert. Denn das aggressive Verhalten der beiden ließ „Zweifel an deren Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr“ entstehen, heißt es von der Polizei.