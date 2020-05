Die schnelle Reaktion ihrer Beifahrerin hat eine 51 Jahre alte Wormserin am Donnerstagvormittag wohl vor einem schwereren Unfall bewahrt. Wie die Polizei erst am Samstag berichtete, hatte die Frau während der Fahrt auf der B9 in Richtung Worms am Steuer einen Schwächeanfall erlitten und war in Ohnmacht gefallen. Kurz zuvor habe sie ihrer Beifahrerin noch gesagt, dass sie sich nicht gut fühle. Das Auto sei nach links von der Straße abgekommen und habe ein Straßenschild gestreift. Die Beifahrerin sei dann auf die Fahrerseite geklettert und habe gebremst. In einem Grünstreifen sei das Auto dann stehen geblieben.

Die 51-Jährige sei wieder ansprechbar gewesen, als Polizei und Rettungskräfte eingetroffen seien. Sie sei in ein Wormser Krankenhaus gebracht worden.