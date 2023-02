Seltene Erden sind für die Industrie wie Gewürze beim Kochen. Ohne sie gelingen die Rezepte für die Energiewende nicht. Denn die Metalle stecken zum Beispiel in wichtigen Bauteilen für Windräder und Elektroautos. China beherrscht den Weltmarkt und sitzt am langen Hebel. Was muss passieren, damit sich das ändert?

