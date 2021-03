Ohne Corona-Masken, ohne Abstand, laut Musik hörend und Alkohol trinkend: Sieben mutmaßliche „Reichsbürger“, die sich in der Mainzer Innenstadt nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, sind von der Polizei kontrolliert worden. Dabei hätten sich die zwischen 21 und 67 Jahre alten Personen auf Reichsgesetze von 1914 berufen und jede Gültigkeit des Grundgesetzes sowie der derzeit geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgelehnt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Überprüfung der Personalien habe sich am Samstagnachmittag ebenfalls schwierig gestaltet. Sie seien nicht angegeben beziehungsweise die Ausweise nicht ausgehändigt worden.

Die fünf Männer und zwei Frauen bekamen einen Platzverweis, gegen sie wurden Anzeigen erstattet. Weil ein unbeteiligter Zeuge den Angaben zufolge aus der Gruppe heraus, als „linkes Faschistenschwein“ bezeichnet wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eröffnet.

Sogenannte „Reichsbürger“ lehnen den deutschen Staat, sein Rechtssystem, Regierungen, Parlamente und die Polizei ab.