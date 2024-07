Anwohner haben der Polizei am Mittwoch um 3.55 Uhr einen roten Ferrari gemeldet, der immer wieder viel zu schnell die Industriestraße rauf- und runterfahren würde. Die Beamten fanden das geparkte Auto schließlich in der Lönneberga-Straße. Laut Polizei konnte der 26-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Außerdem roch er nach Alkohol. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er musste den Autoschlüssel abgeben. Zudem fand die Polizei bei dem Mann ein Reizstoffsprühgerät und ein Gel. Beides darf laut Polizei in Deutschland nicht geführt werden. Auch diese Gegenstände stellten die Beamten sicher.