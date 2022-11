Die Weiterfahrt untersagt worden ist einem 32-Jährigen, der am Mittwochabend in der Hauptstraße unterwegs war. Dort ist er gegen 22.41Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Es wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem bestanden Anzeichen, dass der 32-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten das Entnehmen einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.rhp/abf