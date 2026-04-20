Der 1. FC Kaiserslautern hat die Lizenz für die Zweite Fußball-Bundesliga in der Saison 2026/27 ohne Bedingungen und Auflagen erhalten. Das teilten die Roten Teufel am Montag mit. „Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FCK, die jeden Tag mit viel Einsatz und Leidenschaft für den FCK arbeiten und auch im aufwendigen Lizenzierungsverfahren durch ihre gute und professionelle Arbeit dafür gesorgt haben, dass wir die Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen erhalten haben“, wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zitiert.

Wie die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) mitteilt, wurde keinem der 36 Bundes- und Zweitligaklubs sowie den Bewerbern aus der Dritten Liga die Lizenz verwehrt. Jedoch gebe es Vereine, die bis Anfang Juni Bedingungen erfüllen müssten oder Auflagen erhalten haben, um in den beiden deutschen Top-Ligen auch final an dem Start gehen zu können.

Wie die Bedingungen oder Auflagen der DFL aussehen, an die sich ein Klub unter bestimmten Umständen halten muss, kann sehr unterschiedlich sein. 2025/26 musste zum Beispiel Schalke 04 das negative Eigenkapital um fünf Prozent verbessern, um 2026/27 einen Punktabzug zu vermeiden.