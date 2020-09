In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Oggersheim am 10. September haken die Grünen nach zum Thema Mobilität. Unter anderem beantragt die Fraktion Hinweisschilder für die Durchlässigkeit von Sackgassen für Radfahrer: „Diese stellen Verbindungen innerhalb des Stadtteils her. Für Verkehrsteilnehmer, die ortsfremd sind oder nicht mit den örtlichen Radverbindungen vertraut sind, ist die Durchlässigkeit für den Radverkehr nicht erkennbar“, sagt Fraktionsmitglied Johannes Moeller.

Lückenschluss gefordert

Der von der Fraktion 2018 geforderte und mehrheitlich angenommene Antrag zum Lückenschluss im Radwegenetz in der Prälat-Caire-Straße am Bahnhof sei dem Ortsbeirat noch nicht als Planung vorgestellt worden. „Es ist unerträglich, wie lange Planung und erst recht die Umsetzung von solchen Maßnahmen dauern. Andere Städte machen es einfach als sogenannte Pop-Up-Radwege – Ludwigshafen sollte sich daran ein Vorbild nehmen“, sagt Fraktionschef Christian Brückmann. Ein Pop-up-Radweg (auch Corona-Radweg) ist ein kurzfristig eingerichteter Radweg, der in einer akuten Gefahren- oder Krisensituation oder bei plötzlich veränderten Rahmenbedingungen im Straßenverkehr schnell für mehr Platz und Sicherheit im Radverkehr sorgen soll.

Auslastung der Buslinie 89

Außerdem wird nach der Auslastung der neuen Buslinie 89 gefragt. Die 89er-Linienführung über Oggersheim-Bahnhof und Friesenheim stelle einen erheblichen Umweg und damit eine Fahrzeitverlängerung dar. Bei der von den Grünen geforderten Busstraße über das Feld wäre das nicht der Fall gewesen. Daher sei die Auslastung ein wichtiger Hinweis auf die Resonanz des Angebots.