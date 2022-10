Etwa 1200 Menschen sind laut Polizei am Sonntag zu einem Trauermarsch gekommen, bei dem sie vor Ort der Opfer der Bluttat im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim gedachten. Anmelderin war eine 33-jährige Anwohnerin, die ihren Namen nicht nennen wollte. Sie sagte: „Wir wollen unsere Anteilnahme zeigen.“ Von einer politischen Vereinnahmung distanzierte sie sich: „Ich äußere mich nicht politisch oder religiös.“ Aber was sie auf rechten Seiten gelesen habe, finde sie nicht gut. Die knapp einstündige Veranstaltung blieb auch aus polizeilicher Sicht ruhig. Unterschwellig gärte es aber. „Euer bunter Schwachsinn ist nichts anderes, als brauner Terror“, hatte ein Mann seine Meinung auf den Rücken aufgeklebt. Eine Frau hatte die Namen der Opfer religiös geprägter Amokläufer auf ein Bettlaken aufgemalt, das sie sich übergeworfen hatte. Im Gespräch beklagten Teilnehmer, dass keine städtischen Repräsentanten gekommen waren. Ein 25-jähriger Somalier hatte am Dienstag zwei Männer mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser getötet und einen weiteren verletzt. Dass sich der Täter und seine Opfer kannten, ist unwahrscheinlich.