Wer in der Sommersonne im Freien seinen Job verrichtet, hat ein höheres Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Für viele Experten heißt die Lösung UV-Schutzkleidung mit langen Ärmeln und langer Hose. In einem zweijährigem Praxistest ist die Kleidung gut bewertet worden.

