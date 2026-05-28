Daniel Hanslik hat einen neuen Verein. Wie am Donnerstag offiziell bekanntgegeben wurde, wechselt der Stürmer zum VfL Bochum. Nach Klub-Angaben unterschreibt der 29-Jährige einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag. Wie zuvor beim 1. FC Kaiserslautern trägt er auch an der Castroper Straße die Rückennummer 19.

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2020 war Hanslik zum damaligen Drittligisten nach Kaiserslautern gewechselt. In der gerade abgelaufenen Spielzeit kam der Publikumsliebling auf drei Tore und fünf Vorlagen in 25 Partien in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Beim 2:0 über Arminia Bielefeld war Hanslik zusammen mit anderen Abgängen emotional verabschiedet worden. Nun trifft er mit seinem neuen Arbeitgeber in der kommenden Spielzeit in der Liga auf die Roten Teufel.

Hanslik lobt Bochumer Kommunikation

„Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind“, lobt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL, den Neuzugang in der Vereinsmitteilung. „Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben.“

„Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein unterschreiben zu dürfen, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum“, wird Daniel Hanslik zitiert.