Jetzt ist es offiziell: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Top-Angreifer Terrence Boyd (30) vom Ligakonkurrenten Hallescher FC verpflichtet. Beim HFC war Boyd Kapitän. Stürmer Elias Huth (24), der beim FCK zuletzt so gut wie keine Rolle mehr spielte, ist am Freitag im Gegenzug nach Halle gewechselt.

Jede Menge Erfahrung

Ebenfalls bereits am Freitag hatte der Hallesche FC auf seiner Website mitgeteilt: „Der HFC wird für Terrence Boyd eine Ablösesumme generieren. Über die Höhe und die weiteren Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.“

Nach Informationen der „Mitteldeutschen Zeitung“ ist das Geschäft, das den Huth-Transfer sozusagen als Teil der Boyd-Ablöse betrachtet, dem FCK alles in allem 300.000 Euro wert. Boyd, ein in Bremen geborener US-Amerikaner, wurde schon häufiger mit dem FCK in Verbindung gebracht. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer ist einer der auffälligsten Spieler der Dritten Liga. In der laufenden Saison hat er in 17 Ligaspielen für Halle sieben Tore erzielt. Boyd kam im Sommer 2019 vom kanadischen Toronto FC nach Halle. Zuvor spielte er für Darmstadt 98, RB Leipzig, Rapid Wien, Borussia Dortmund II und Hertha BSC II.

Gegen Viktoria Berlin noch nicht für den FCK

In den zweieinhalb Jahren beim HFC war er der herausragende Spieler der Mannschaft: In 85 Drittligapartien für die Hallenser hat Boyd 39 Treffer erzielt und 17 Torvorlagen beigesteuert. Für die USA hat er zwischen 2012 und 2016 insgesamt 14 Länderspiele absolviert. Sein Debüt für die US-Boys gab Boyd unter deren damaligem Trainer Jürgen Klinsmann.

Bei der Partie der Lauterer an diesem Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de, Magenta Sport) gegen Viktoria Berlin wird Boyd noch nicht spielen.

Boyd bekommt „Gänsehaut“

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen ließ am Samstag zu dem Transfer wissen: „Mit Terrence haben wir den Spielertyp Stoßstürmer bekommen, der unserem Offensivspiel weitere Optionen gibt. Als sich hier die Möglichkeit eines Transfers eröffnet hat und klar war, dass eine solche Persönlichkeit wie Terrence Boyd, der auch charakterlich gut in unsere Truppe passt, auf dem Markt ist, mussten wir dem nachgehen.“

Auch Boyd selbst äußerte sich: „Die Fans der Roten Teufel, der Betzenberg, die Historie des FCK – da bekomm’ ich Gänsehaut wenn ich nur dran denke. Ich freue mich extrem auf die Aufgabe bei diesem großen Traditionsverein, bin sehr stolz darauf, jetzt auch ein Teil davon zu sein und kann’s kaum erwarten, loszulegen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir nachhaltigen Erfolg haben.“