Der 1. FC Kaiserslautern hat am Montagabend die Verpflichtung von Andreas Luthe verkündet. Der 35-jährige Torhüter wechselt vom Bundesligisten Union Berlin an den Betzenberg. In der vergangenen Saison bestritt Luthe als Nummer eins für die „Eisernen“ 27 Erstliga-Spiele. Die RHEINPFALZ hatte am Samstag exklusiv von dem bevorstehenden Transfer berichtet.

„Nach zwei erfolgreichen Jahren bei Union Berlin war es für mich Zeit für eine neue Herausforderung. Der FCK ist einer der traditionsreichsten Clubs Deutschlands und durch die starke emotionale Verbundenheit der Fans etwas ganz Besonderes“, wird der 35-jährige Luthe in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Region lebt den Fußball, weshalb ich mich unglaublich darauf freue, künftig im FCK-Trikot am Betzenberg aufzulaufen.“

Geschäftsführer Thomas Hengen sagte, Luthe bringe nicht nur reichlich Erfahrung mit an den Betzenberg. Er sei obendrein eine gestandene Persönlichkeit, die dem Team in der kommenden Zweitligasaison helfen und für Stabilität sorgen werde. Luthe habe unbedingt mit dem FCK das Projekt Zweite Liga angehen wollen, „dies war mitentscheidend, dass wir diesen Transfer ermöglichen konnten.“ Über die Vertragslaufzeit machte der FCK obligatorisch keine Angabe.