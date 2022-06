Der 1. FC Kaiserslautern hat an diesem Mittwoch seinen dritten Neuzugang präsentiert. Die Roten Teufel verpflichteten Ben Zolinski ablösefrei vom FC Erzgebirge Aue. Der 30-Jährige Angreifer spielte in den vergangenen beiden Runden für den Zweitliga-Absteiger. Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner bei Hansa Rostock. Mit seinem neuen Teamkollegen Marlon Ritter spielte Zolinski beim SC Paderborn gemeinsam in der Ersten Liga. Insgesamt kann er in seiner bisherigen Profikarriere auf 27 Bundesligaspiele (drei Tore, zwei Vorlagen), 85 Zweitligaspiele (elf Tore, zehn Vorlagen) und 76 Drittligaspiele (15 Tore, vier Vorlagen) zurückblicken.

„Ben Zolinski ist ein Offensiv-Allrounder, der viel Erfahrung, eine hohe Leistungsbereitschaft und die passende Mentalität für den FCK mitbringt. Zudem kennt er die Zweite Liga“, skizziert Geschäftsführer Thomas Hengen den Neuzugang in einer Pressemitteilung des Klubs und fügt hinzu: „Wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“ Zolinski selbst freut sich auf „eine neue Herausforderung, den Verein, die geilen Fans und das Stadion“.