Am Freitag will der ZDF-Fernsehrat in Mainz die Nachfolge von Intendant Thomas Bellut regeln, der im Frühjahr 2022 in Ruhestand geht. Zur Wahl stehen die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, und ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Hassel wird vom sogenannten „roten Freundeskreis“ innerhalb des 60-köpfigen ZDF-Fernsehrats unterstützt, Himmler dagegen vom „schwarzen“. Noch gilt das Rennen als offen. Warum die Wahl zu einem Politpoker werden kann, lesen Sie hier