Sie sind Selbstdenker: Die Schülervertretungen (SV) von Rheinland-Pfalz möchten in der Corona-Pandemie nicht, dass ausschließlich über die Köpfe der Schülerinnen und Schüler hinweg entschieden wird, was für sie gut und richtig ist, sondern gerne ein Wort mitreden. In einem von den Speyerer Schülern Jonas Ullrich (Stadt-SV Speyer), Linus Venzke (SV Gymnasium am Kaiserdom) und Timo Martens (SV Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium) unterzeichneten Offenen Brief vom 31. März an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig fordern sie eine klare Linie ein. Ihr größtes Problem in der Corona-Krise seien die „zu häufig auftretenden Wechsel“.

Die Schüler formulieren eine Reihe von Forderungen: Sie wollen zum einen, dass – abhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen – jede einzelne Schule die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Sie schreiben: „Dabei muss jedoch im Vorhinein Klarheit bestehen, ab welchem Inzidenzwert welche Unterrichtsform eingesetzt wird.“ Die Schüler wünschen sich allerdings auch, dass bei möglichen Wechseln bei den Jahrgängen differenziert wird. Gerade Jüngere würden unter der aktuellen Situation leiden. Die Schülersprecher wünschen sich, dass Fernunterricht vermieden, „aber nicht um jeden Preis verhindert“ wird, sollte er notwendig sein.

Fortbildungen für Lehrer

Für ihre Lehrerinnen und Lehrer, die sie „jetzt ebenfalls am Maximum der Belastbarkeit“ sehen, fordern die Schülervertretungen Freiheit bei der Unterrichtsgestaltung. Und die sei nur zu verwirklichen, wenn „die nötigen digitalen Mittel zur Verfügung gestellt werden“. Dabei müssten auch die Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden, weil sie, „sie in weiten Teilen selbst für ihre Ausstattung aufkommen mussten“. Ferner seien Fortbildungen notwendig.

Corona-Tests an den Schulen werden in dem Brief zwar begrüßt. Allerdings fordern die rheinland-pfälzischen Schülervertreter zwei Tests pro Woche. Und die sollen, wenn es nach ihnen geht, nach einer entsprechenden Schulung besser zu Hause durchgeführt werden. Denn: „Dadurch würde erneut das Risiko einer weiteren Infektionsverbreitung gesenkt und zudem die gerade jetzt wertvolle Unterrichtszeit gespart.“