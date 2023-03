Nachdem Spaziergänger verdächtige Gegenstände am Waldrand am Schlamberg entdeckt hatten, sprengten Spezialisten des Landeskriminalamts diese noch am Samstagabend kontrolliert. Der Knall war bis in die Dürkheimer Innenstadt zu hören. Offenbar schätzte die Polizei die Lage so ernst ein, dass sie mit einer Sprengung nicht länger warten wollte. Zur selben Zeit waren unweit vom Fundort entfernt tausende Menschen auf der Weinbergnacht unterwegs. Lesen Sie hier, was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.