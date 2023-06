In unserem Beziehungstipp der Woche geht es um offene Beziehungen. Wann ist es sinnvoll, die eigene Beziehung zu öffnen? Kann man so seine Beziehung öffnen? Und wie geht das überhaupt, so eine offene Beziehung zu führen?

Beziehungsberaterin Stefanie Ludwig sagt, wer merkt, dass Monogamie nicht so gut zu einem passt, kann andere Beziehungsformen ausprobieren. In ihrer Beratung hat sie schon alle möglichen Gründe für und gegen offene Beziehungen gehört und weiß, wie es funktionieren kann.

