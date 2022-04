Wintereinbruch in der Pfalz: Aufräumarbeiten dauern an

Nach dem Wintereinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Nachwirkungen die Einsatzkräfte in der Pfalz auch am Sonntag beschäftigt. Zum Artikel

Kommentar: Anne Spiegels Rücktritt ist überfällig

Nach der Ahr-Flut pflegte Anne Spiegel erst ihr Image, dann entschwand sie. Die Nöte der Menschen waren zweitrangig. Sie kann nicht Ministerin bleiben. Zum Artikel

Über 18 Stunden per Bahn von Ludwigshafen nach Lautern durchs Schneechaos

Die einen kamen wegen der Schneemassen von Freitagnacht nicht von zu Hause weg, andere dort nicht an. Eines der Wetter-Opfer war Jürgen Clos, der eine Odyssee per Bahn durchmachte. Aus einer sonst knapp einstündigen Heimfahrt von der Arbeit wurden über 18 Stunden. Zum Artikel

Viele Hotels und Gaststätten behalten Maskenpflicht bei

Fast jeder zweite Hotel- und Gaststättenbetrieb hält einer Umfrage zufolge auch nach dem Ende der staatlichen Vorgabe an der Maskenpflicht für seine Mitarbeiter fest. Zum Artikel

Bewohner feiern in schallgedämmten Keller und hören Einbrecher nicht

Einbrecher sind während einer Party in ein Einfamilienhaus in Saarlouis eingestiegen und haben Schmuck sowie einen SUV gestohlen. Die Bewohner waren währenddessen im Keller und feierten, bekamen aber nichts mit. Zum Artikel

Wie Eltern Bewegung ihrer Kinder fördern können

Bewegung ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden – besonders für Kinder. Wie Eltern ihre Kinder für Sport begeistern können – und die ganze Familie davon profitiert. Zum Artikel

Wenig Hoffnung auf Urlaubsschnäppchen

Mietwagenpreise bewegen sich auf Rekordniveau, Fliegen kostet mehr, Ferienhäuser, Hotels und Wohnmobile auch. Wer ab Ostern in die Ferne will, muss tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr. Zum Artikel

Drohender Gasmangel: Kühleres Wasser in Schwimmbädern

„Hohe Energiepreise. Drohender Gaslieferstopp: Erste Schwimmbäder senken Wassertemperatur.“ So oder ähnlich lauteten in den vergangenen Tagen Schlagzeilen in Deutschland. Müssen Schwimmer in den Bädern der Region künftig frieren? Zum Artikel