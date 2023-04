Boris Herrmann (41) hat die spannende Königsetappe des Ocean Race gewonnen. Der deutsche Skipper und seine Crew der Malizia-Seaexplorer erreichten am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit den Zielhafen im brasilianischen Itajai. 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden waren seit dem Start in Kapstadt vergangen, 14.714 Seemeilen lagen hinter dem Team. „Ich bin sprachlos, es ist so cool hier zu sein“, sagte Herrmann bei Eurosport, „großartig. Wir haben gerade die Ziellinie gekreuzt und gehen jetzt mal raus und sagen Hallo.“