Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz hat entschieden: Der Bebauungsplan für Teile des Silbersees in Bobenheim-Roxheim ist unwirksam. Damit hat die Gemeinde am Mittwoch ihren Rechtsstreit mit dem Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) verloren.

Vogelschutzgebiet hat Vorrang

Das OVG Rheinland-Pfalz ist der Ansicht, dass die im Planungsverfahren erstellte Verträglichkeitsuntersuchung unzureichend ist. Das Gutachten schließe nicht mit Gewissheit aus, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Europäischen Vogelschutzgebiets komme, wenn es wie vorgesehen genutzt werde. Die Gemeinde wollte mit dem Bebauungsplan die rechtliche Grundlage für den Bau eines Hotels auf der Halbinsel Scharrau sowie weiterer Anlagen für Wassersportvereine und den öffentlichen Badestrand schaffen. Dieses seit Jahrzehnten verfolgte Projekt ist mit dem OVG-Urteil nun für gescheitert erklärt worden.