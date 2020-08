Gute Nachricht für die Ortsgemeinden: Im Streit um die Höhe der Kreisumlage hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz in zweiter Instanz dem Landkreis Recht gegeben und hat die zwangsweise Erhöhung der Zahlungen, die die Kommunen an den Kreis zu leisten haben, als rechtswidrig eingestuft. Die Beanstandung des Kreishaushalts für das Jahr 2016 durch die Kommunalaufsicht des Landes und die von ihr festgesetzte Erhöhung der Kreisumlage seien rechtswidrig, „weil das Land dadurch unzulässig in die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung von mehr als einem Viertel der kreisangehörigen Gemeinden eingriffen hat“, so das Oberverwaltungsgericht (OVG) in seinem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 17. Juli. Der Landkreis hatte gegen die Aufsichtsbehörde ADD geklagt, weil diese ihn trotz vehementen Widerstands per Ersatzvornahme gezwungen hatte, seinen defizitären Haushalt um zwei Millionen Euro zu verbessern und dafür den Kreisumlagesatz um zwei Prozentpunkte zu erhöhen – mit der Folge, dass die teils finanziell ebenfalls schlecht gestellten Gemeinden im Kreis stärker belastet wurden. Akzeptiert die ADD das Urteil, dürfen sich die Gemeinden über die Rückerstattung von Teilen der Kreisumlage freuen.