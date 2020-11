Die umstrittene Baumesse auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim darf doch nicht stattfinden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz am Donnerstag entschieden und damit der Beschwerde des Gesundheitsministeriums rechtgegeben. Wie Tim Erlei von der BaumesseE GmbH aus Münster mitteilt, hat das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz aufgehoben. Die Mainzer Richter hatten am Mittwoch entschieden, dass die Messe vom 6. bis zum 8. Oktober wie geplant über die Bühne gehen kann – trotz der Corona-Auflagen. Das Land Rheinland-Pfalz hatte gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt .

Das Oberverwaltungsgericht sagt nun – anders als das Verwaltungsgericht in Mainz –, dass sich die Baumesse eben doch nicht mit den derzeit offenen Shopping-Centern vergleichen lasse. Auf einer Messe sei mit einer ganz anderen Besucherkonzentration zu rechnen.

„Wir sehen diese Entscheidung für falsch an, müssen uns dieser jedoch beugen. Wir möchten uns bei allen Ausstellern und unseren Mitarbeitern, die mit uns versucht haben, unter widrigsten Umständen eine erfolgreiche Veranstaltung durchzuführen, herzlich bedanken, auch für den Zuspruch den wir erhalten haben. Im nächsten Jahr werden wir gestärkt wiederkommen“, so Tim Erlei von der veranstaltenden BaumesseE Gmbh.

Wir berichten weiter.