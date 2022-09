Auf der Obersülzer Straße, die schon seit langem ausgebaut wird, kommt es ab Mittwochmorgen zu einer weiteren Vollsperrung. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Montag mitteilte, soll die Fahrbahn im Teilbereich zwischen Polizeikreisel und Obersülzer Brücke saniert werden. „Diese Arbeiten hatten wir bereits im vergangenen Jahr zugesagt, und sie werden jetzt zwischen dem 14. und 17. September erfolgen“, kündigte LBM-Teamleiter der Fachgruppe Bau, Joachim Müller, an. Ihm sei bewusst, dass dadurch mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. „Aber nach Abwägung mit den Beteiligten ist das günstiger, als wenn wir diese Schadstelle zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff nehmen würden und dafür erneut eine Umleitung einrichten müssten“, meinte er. Durch die bereits bestehende Umleitung über die B271 und die Kirchheimer Straße (L516) könnten die damit einhergehenden Einschränkungen auf vier Tage reduziert werden. Eine Änderung der großräumigen Umleitung sei nicht erforderlich. Der Anliegerverkehr wird – soweit möglich – über die Industriestraße jeweils bis zur Baustelle aufrechterhalten. Derweil laufen die Bauarbeiten im letzten Bauabschnitt zwischen der Max-Planck-Straße und dem östlichen Ortsausgang von Grünstadt weiter. „Wie bereits westlich der Industriestraße muss für den Bereich östlich der neuen Kreisverkehrsanlage für das Aufbringen der oberen Deckschicht der gesamte Abschnitt bis zum östlichen Ortsausgang voll gesperrt werden“, sagte Müller. In Abhängigkeit von der Witterung soll dies voraussichtlich am ersten Oktoberwochenende, 1. und 2. Oktober, geschehen. „Im Anschluss daran erfolgen die noch offenen Restarbeiten unter Verkehr auf der Obersülzer Straße“, so der Teamleiter. Währenddessen könnte es temporär zu kleineren Behinderungen kommen. Die Kosten für das Gemeinschaftsprojekt von LBM Speyer, der Stadt Grünstadt, den Stadtwerken sowie des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt liegen bei etwa 3,9 Millionen Euro. Davon entfällt ungefähr die Hälfte auf den Landeshaushalt.