Geduld zahlt sich aus: Dank zweier Klasse-Konter hat Oberligist FV Dudenhofen am Dienstagabend an der Saar drei Punkte eingeheimst. Beim FV Diefflen gewann das Team von Trainer Steffen Litzel mit 2:1 (0:0). Es schien schon, als hätten die Gäste nichts mehr zuzusetzen. Die Hausherren führten und schienen dem zweiten Treffer nahe. Doch denkste: Ein blitzschneller Konter in Minute 71: Jannik Styblo flitzt über rechts auf und davon, passt klasse in die Mitte, Christopher Koch ist zur Stelle. Es war der Ausgleich in einer Phase der Partie, in der sich die Waagschale endgültig zugunsten des Dillinger Vorort-Dorfklubs zu neigen schien. Diefflen drängte, Dudenhofen antwortete mit einem weiteren schnellen Gegenzug: Kapitän Kevin Hoffmann leistete die Vorarbeit, Marvin Sprengling ging auf und davon. Der Siegtreffer in einer intensiven Partie. Die Hausherren waren in der 53. Minute in Führung gegangen: Freistoß Artur Mielczarek, Fabio Götzinger kommt am Fünfmeterraum praktisch ungestört zum Abschluss. Der Ball knallt an den Pfosten, Chris-Peter Haase schiebt aus kurzer Distanz ein.