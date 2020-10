In einem umkämpften Oberliga-Match mit wenigen Höhepunkten trennten sich der FC Speyer 09 und die TSG Pfeddersheim am Sonntag 1:1 (1:1). Speyers Trainer Dennis Will zeigte sich mit dem Punktgewinn nicht unzufrieden. Bei beiden Teams ging zunächst spielerisch wenig zusammen, sie versuchten es in der Anfangsphase fruchtlos mit langen Bällen. Das erste Ausrufzeichen setzten die Gäste, als sich Sebastian Kaster nach einem weiteren langen Ball Christopher Ludwigs von seinem Gegenspieler löste und den Ball ans linke Pfosteneck beförderte (13.).

Mit der ersten gelungenen Aktion gingen allerdings die Hausherren in Führung. Benjamin Bischoff schickte auf der rechten Seite den starken Nico Schubert auf die Reise, der Max Lichti im Rückraum bediente. Dessen abgefälschter Schuss landete im Netz des Pfeddersheimer Tores (24.). Die Führung der Gastgeber hielt jedoch keine fünf Minuten. Die Gäste eroberten sich den Ball im Speyerer Spielaufbau, Reda Chkifa bediente Kaster, der am herauslaufenden FC-Schlussmann Tayar vorbei einschob (28.). Danach flachte das Niveau der Partie wieder etwas ab, der FC hatte zwei passable Gelegenheiten durch Kopfbälle von Leposhtaku (39.) und Rau (41.). Bischoff scheiterte zudem per Freistoß (41.).

Fast Entscheidung aus dem Getümmel

Nach dem Seitenwechsel geschah relativ lange Zeit wenig, Polarczyk verpasste eine Sentürk-Flanke nur knapp (63.). Auch als Gästekeeper Patrick Stofleth einen Rückpass regelwidrig mit den Händen aufnahm, konnte Speyer aus dem indirekten Freistoß im gegnerischen Strafraum kein Kapital schlagen (68.). In den Schlussminuten fiel nach einer Speyerer Ecke aus dem Getümmel heraus fast das entscheidende Tor, die TSG konnte die Situation jedoch klären. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung. Der FC ist Neunter, Pfeddersheim belegt Rang acht.