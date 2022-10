Wenn der Gegner mit einer Fünfer-Abwehrkette agiert, davor eine Vierer-Reihe stellt und sich in der eigenen Hälfte verschanzt, bleibt nicht viel Platz zum Kombinieren. Oberliga-Tabellenführer FK Pirmasens tat sich deshalb zunächst etwas schwer im Heimspiel gegen die Reserve von Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg, doch am Ende hieß es 3:0 (2:0) – auch ein 5:0 war gut möglich. Maurice Schnell, Moritz Theobald und Niklas Doll erzielten vor 400 Zuschauern die Tore.

Der FV Dudenhofen verharrt nach der 0:3-Niederlage beim Tabellenzweiten FV Diefflen auf dem vorletzten Platz in der Süd-Staffel der Oberliga. „Wir sind sehr deprimiert, weil wir gut mitgespielt haben und jetzt mit leeren Händen dastehen“, sagte Florian Kober, Sportlicher Leiter beim FVD,

Der TuS Mechtersheim gewann dank eines Freistoß-Treffers von Maximilian Krüger in der 90. Minute mit 1:0 (0:0) gegen den sehr defensiv eingestellten Aufsteiger SV Morlautern. Das Team von Trainer Ralf Gimmy holte damit zehn Punkte aus den letzten vier Spielen.

Eine spektakuläre Partie lieferten sich der 1. FC Kaiserslautern II und der FC Arminia Ludwigshafen. Ein packender Schlagabtausch mit vielen Toren, aber auch vielen Fehlern. Am Ende musste sich der FCK zu Hause den mutigen Arminen mit 3:4 (2:4) geschlagen geben. Bis zur 45. Minute stand es 2:2 nach Toren von Angelos Stavridis und Marco Müller für die Lauterer sowie Matteo Monetta und Nico Pantano für Ludwigshafen, dann gelangen den Gästen vor der Pause noch zwei Tore: Erst staubte Pantano nach einem Freistoß und einem Patzer von FCK-Schlussmann Julian Krahl zum 2:3 ab, dann machte Mark Knäblein in der Nachspielzeit das 2:4 (45.+1). In Halbzeit zwei traf dann nur noch Anton Eerola zum 3:4 (58.).