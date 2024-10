Auf den ersten drei Plätzen der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat sich am Samstag nichts geändert. Der FK Pirmasens (3:2-Sieger in Eppelborn dank eines Traumtors von Luka Dimitrijevic) führt weiterhin ungeschlagen mit drei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Kaiserslautern II (6:2-Sieger in Eisbachtal) und Regionalliga-Absteiger Schott Mainz (3:1-Sieger in Morlautern). Viktoria Herxheim hat die Abstiegszone verlassen.

