1:1 (1:0) endete am Samstagnachmittag das Spitzenspiel der Fußball-Oberliga zwischen dem FK Pirmasens und Tabellenführer Schott Mainz. Der auf Rang drei liegende FKP bot in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Dennis Krob erzielte in der 30. Spielminute per Elfmeter nach Foul des Mainzer Torhüters Tim Hansen an Daniel Bohl das verdiente 1:0. Schott machte nach dem Seitenwechsel Druck und glich durch einen schönen Schuss von Johannes Gansmann zum 1:1 aus (67.). Der eingewechselte Kristof Scherpf vergab vor 665 Zuschauern die Riesenchance zum Pirmasenser Siegtor.